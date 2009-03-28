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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Польша
Северная Ирландия - Польша: обзор матча 28 марта 2009
Северная Ирландия
28.03.2009, суббота, 20:15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 3, 5 тур
3 : 2
Завершен
Польша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Ирландия - Польша
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Стадион:
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