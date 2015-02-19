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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 19 февраля 2015
Локомотив
19.02.2015, четверг, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
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0 : 1
06.11.2026
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01.11.2026
Спартак
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ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
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Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
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4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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Локомотив
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Вчера, 18:25
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