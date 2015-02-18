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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Монтевидео Уондерерс - Самора
Монтевидео Уондерерс - Самора: обзор матча 18 февраля 2015
Монтевидео Уондерерс
18.02.2015, среда, 01:15
Кубок Либертадорес, группа 5, 1 тур
3 : 2
Завершен
Самора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Самора
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 10 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
10.10.2026
Бостон Ривер
Самора
Кубок Либертадорес, 6 тур
Самора
0 : 3
17.04.2015
Монтевидео Уондерерс
Кубок Либертадорес, 5 тур
Палестино
4 : 0
08.04.2015
Самора
Кубок Либертадорес, 4 тур
Самора
1 : 5
18.03.2015
Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес, 3 тур
Бока Хуниорс
5 : 0
12.03.2015
Самора
Кубок Либертадорес, 2 тур
Самора
0 : 1
27.02.2015
Палестино
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Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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