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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Палестино - Самора
Палестино - Самора: обзор матча 08 апреля 2015
Палестино
08.04.2015, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа 5, 5 тур
4 : 0
Завершен
Самора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Палестино - Самора
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
- : -
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
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Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Чили. Примера, 23 тур
Палестино
2 : 3
13.09.2026
Универсидад Католика
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0 : 3
17.04.2015
Монтевидео Уондерерс
Кубок Либертадорес, 5 тур
Палестино
4 : 0
08.04.2015
Самора
Кубок Либертадорес, 4 тур
Самора
1 : 5
18.03.2015
Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес, 3 тур
Бока Хуниорс
5 : 0
12.03.2015
Самора
Кубок Либертадорес, 2 тур
Самора
0 : 1
27.02.2015
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