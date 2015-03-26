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Американские Виргинские о-ва - Барбадос

26.03.2015, Четверг, 22:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , ответный матч Американские Виргинские о-ва - Барбадос
Первый матч: 1 - 0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 23 марта, понедельник 02:00 Барбадос 0:1 Американские Виргинские о-ва
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