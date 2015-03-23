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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Барбадос - Американские Виргинские о-ва
Барбадос - Американские Виргинские о-ва: обзор матча 23 марта 2015
Барбадос
23.03.2015, понедельник, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Американские Виргинские о-ва
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барбадос - Американские Виргинские о-ва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Барбадос
1 : 1
05.06.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
11.05.2025
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
09.05.2025
Барбадос
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 0
29.03.2026
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
4 : 1
15.11.2025
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Американские Виргинские о-ва
2 : 1
14.08.2025
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Американские Виргинские о-ва
2 : 1
14.08.2025
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
Британские Виргинские острова
1 : 0
26.03.2024
Американские Виргинские о-ва
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