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Расписание матчей
Брюгге - Копенгаген
Брюгге - Копенгаген: обзор матча 17 декабря 2008
Брюгге
17.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа G, 5 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
58'
С. Сантин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Копенгаген
Замена
Д. Акпала
️️️️
У. Сонк
ГОЛ! 0:1!
С. Сантин
Замена
️️️️
М. Клюковски
Замена
️️️️
А. Алькарас
Желтая карточка
К. Герертс
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
30
Стейн Стейнен
ВР
0
Майкл Клюковски
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
8
Гертьян Де Метс
ЦЗ
24
Кун Дарден
ЛП
23
Карел Герертс
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
9
Рональд Варгас
ЦФ
10
Уэсли Сонк
ЦФ
Главный тренер
Яки Матийсен
Копенгаген
1
Йеспер Кристиансен
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
0
Ульрик Лаурсен
(К)
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЛП
31
Томас Кристенсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ПП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
17
Элрио ван Хеерден
ЦП
21
Даниэль Чавес
ЦФ
28
Брехт Капон
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Копенгаген
0
Якоб Альбрехтсен
ЦЗ
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Либор Сьонко
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-3-2
30
Стейнен
0
Клюковски
8
Де Метс
21
Алькарас
24
Дарден
23
Герертс
8
Дирар
10
Сонк
9
Варгас
3-3-1
1
Кристиансен
0
Лаурсен
15
Антонссон
17
Вендт
6
Квист
31
Кристенсен
13
Хатчинсон
70
Сантин
10
Сонк
17
Акпала
17
Акпала
10
Сонк
25
Занка
25
Занка
7
Сьонко
7
Сьонко
Остались в запасе
Брюгге
Копенгаген
17
Элрио ван Хеерден
ЦП
21
Даниэль Чавес
ЦФ
28
Брехт Капон
ЦФ
13
Геерт де Влигер
ВР
Главный тренер
Яки Матийсен
0
Якоб Альбрехтсен
ЦЗ
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
17
Элрио ван Хеерден
ЦП
21
Даниэль Чавес
ЦФ
28
Брехт Капон
ЦФ
13
Геерт де Влигер
ВР
Остались в запасе
0
Якоб Альбрехтсен
ЦЗ
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Яки Матийсен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Брюгге - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Дарко Чеферин
(Крань)
Помощники судьи:
Боян Ул
Роберт Цирнштейн (оба - Словения)
Делегат:
Алвару Албину (Португалия)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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