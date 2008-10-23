Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Яки Матийсен

    Тренер
    Имя Яки
    Фамилия Матийсен
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 30 июля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брюгге 4 0 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.10.2008 Русенборг 0 : 0 Брюгге
    27.11.2008 Брюгге 1 : 1 Сент-Этьен
    04.12.2008 Валенсия 1 : 1 Брюгге
    17.12.2008 Брюгге 0 : 1 Копенгаген
    • Читайте нас: 
    11