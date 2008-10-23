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    Яки Матийсен - статистика

    Тренер
    Имя Яки
    Фамилия Матийсен
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 30 июля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брюгге 4 0 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.10.2008 Русенборг 0 : 0 Брюгге
    27.11.2008 Брюгге 1 : 1 Сент-Этьен
    04.12.2008 Валенсия 1 : 1 Брюгге
    17.12.2008 Брюгге 0 : 1 Копенгаген
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