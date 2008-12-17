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Расписание матчей
Аякс - Славия
Аякс - Славия: обзор матча 17 декабря 2008
Аякс
17.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 5 тур
2 : 2
Завершен
Славия
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Статистика матча Аякс - Славия
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Матчи команд
Аякс
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05.11.2026
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31.10.2026
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20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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