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Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион

26.07.2015, Воскресенье, 23:59 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
США. МЛС 2015

31 мая, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион

18 мая, понедельник 02:00 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

27 сентября, суббота 23:00 Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион

10 мая, суббота 23:59 Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

13 октября, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион

11 августа, воскресенье 04:00 Филадельфия Юнион 2:0 Ди Си Юнайтед

22 апреля, понедельник 01:00 Ди Си Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
21 сентября, пятница 04:00 Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
20 августа, понедельник 01:00 Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
17 июня, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2011

30 сентября, пятница 00:00 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед

3 июля, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

22 августа, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион

11 апреля, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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