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Портленд - Сан-Хосе

05.07.2015, Воскресенье, 23:59 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС Портленд - Сан-Хосе
США. МЛС 2014

9 октября, четверг 06:30 Портленд 3:0 Сан-Хосе

5 октября, воскресенье 07:00 Сан-Хосе 1:2 Портленд

8 сентября, понедельник 01:00 Портленд 3:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2013

28 июля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 2:1 Портленд

22 апреля, понедельник 07:00 Сан-Хосе 1:1 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

15 апреля, понедельник 06:30 Портленд 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
28 октября, воскресенье 02:30 Портленд 1:1 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
20 сентября, четверг 06:30 Сан-Хосе 2:2 Портленд
Регулярный чемпионат,
4 июля, среда 06:30 Портленд 2:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

22 сентября, четверг 00:00 Портленд 1:1 Сан-Хосе

7 августа, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 1:1 Портленд
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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