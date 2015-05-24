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Колорадо - Ванкувер Уайткепс

24.05.2015, Воскресенье, 04:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2014

26 октября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Колорадо

29 июня, воскресенье 05:00 Колорадо 2:0 Ванкувер Уайткепс

6 апреля, воскресенье 02:30 Ванкувер Уайткепс 1:2 Колорадо
США. МЛС 2013

28 октября, понедельник 04:00 Ванкувер Уайткепс 3:0 Колорадо

20 октября, воскресенье 02:00 Колорадо 3:2 Ванкувер Уайткепс

18 августа, воскресенье 05:30 Колорадо 2:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
24 сентября, понедельник 03:30 Ванкувер Уайткепс 2:2 Колорадо
Регулярный чемпионат,
5 июля, четверг 05:30 Колорадо 0:1 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
17 июня, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Колорадо
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 1:2 Колорадо

10 июля, воскресенье 00:00 Колорадо 2:1 Ванкувер Уайткепс
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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