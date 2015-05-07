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Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси

07.05.2015, Четверг, 04:30 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 10 ноября, понедельник 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 2 ноября, воскресенье 03:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

13 июля, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк

22 марта, суббота 23:59 Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

9 марта, воскресенье 07:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, пятница 06:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

18 августа, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Реал Солт-Лейк

9 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси

28 апреля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
21 июня, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
11 марта, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк

2 октября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

27 марта, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

10 июня, четверг 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

18 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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