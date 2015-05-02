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Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе

02.05.2015, Суббота, 05:00 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
США. МЛС 2015

5 апреля, воскресенье 23:59 Сан-Хосе 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

12 октября, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе

31 августа, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 1:1 Реал Солт-Лейк

16 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

22 сентября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе

2 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе

4 марта, понедельник 07:00 Сан-Хосе 0:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 5:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
22 апреля, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 3:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

24 июля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе

20 марта, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

26 июня, суббота 00:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе

28 марта, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 0:3 Реал Солт-Лейк
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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