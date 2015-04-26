Введите ваш ник на сайте

Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк

26.04.2015, Воскресенье, 02:30 мск Фоксборо, стадион Жилетт Стэдиум США. МЛС Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

5 июля, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2013

9 мая, четверг 04:00 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2011

5 июля, вторник 00:00 Реал Солт-Лейк 3:3 Нью-Инглэнд Революшн

10 апреля, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

3 октября, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Реал Солт-Лейк

3 июля, суббота 00:00 Реал Солт-Лейк 5:0 Нью-Инглэнд Революшн
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
...
  • Читайте нас: 