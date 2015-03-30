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Реал Солт-Лейк - Торонто

30.03.2015, Понедельник, 02:00 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС Реал Солт-Лейк - Торонто
США. МЛС 2014

30 марта, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто
США. МЛС 2013

29 июня, суббота 21:00 Торонто 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 апреля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:2 Торонто
США. МЛС 2011

14 августа, воскресенье 00:00 Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк

26 июня, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:1 Торонто
США. МЛС 2010

29 августа, воскресенье 00:00 Торонто 0:0 Реал Солт-Лейк

2 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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