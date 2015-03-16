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Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси

16.03.2015, Понедельник, 02:00 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

2 августа, суббота 22:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд

5 июля, суббота 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Портленд

11 мая, воскресенье 22:30 Портленд 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

29 сентября, воскресенье 23:30 Портленд 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

20 июня, четверг 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

14 июля, воскресенье 07:00 Портленд 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 07:00 Портленд 3:5 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
18 июня, понедельник 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
15 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд
США. МЛС 2011

4 августа, четверг 00:00 Портленд 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси

24 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Портленд
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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