Введите ваш ник на сайте

Портленд - Реал Солт-Лейк

08.03.2015, Воскресенье, 06:30 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС Портленд - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

18 октября, суббота 06:00 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк

8 июня, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд

20 апреля, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 25 ноября, понедельник 06:00 Портленд 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 11 ноября, понедельник 06:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд
США. МЛС 2013

20 октября, воскресенье 06:30 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк

31 августа, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

22 августа, четверг 07:00 Портленд 3:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
1 апреля, воскресенье 00:00 Портленд 2:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд

1 мая, воскресенье 00:00 Портленд 1:0 Реал Солт-Лейк
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
...
  • Читайте нас: 