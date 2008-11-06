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Расписание матчей
Фейеноорд - ЦСКА
Фейеноорд - ЦСКА: обзор матча 06 ноября 2008
Фейеноорд
06.11.2008, четверг, 21:30
Кубок УЕФА, группа H, 2 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фейеноорд - ЦСКА
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Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Одд-Ярле Ларсен
Свейн-Инге Викен (оба - Норвегия)
Делегат:
Рене Эберле (Швейцария)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:00 (в записи)
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