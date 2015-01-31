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Расписание матчей
Кубок Азии
Южная Корея - Австралия
Южная Корея - Австралия: обзор матча 31 января 2015
Южная Корея
31.01.2015, суббота, 12:00
Кубок Азии, Финал
1 : 2
Завершен
Австралия
90+1'
Х. Сон
45'
М. Луонго
105'
Д. Тройси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Южная Корея - Австралия
105'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тройси
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
К. Сун-Юн
90'
+1
Замена
К. Ю-Ён
️️️️
Л. Джон-Хёп
87'
75'
Замена
М. МакКэй
️️️️
И. Франьич
74'
Травма
И. Франьич
Замена
Х. Кук-Юн
️️️️
П. Чжу-Ху
72'
72'
Замена
Д. Тройси
️️️️
Р. Крузе
71'
Травма
Р. Крузе
69'
Желтая карточка
Р. Крузе
68'
Желтая карточка
М. Йединак
Замена
Л. Кьюн-Хо
️️️️
Н. Те-Хе
64'
64'
Замена
Т. Юрич
️️️️
Т. Кэхилл
59'
Желтая карточка
М. Спиранович
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Луонго
Пас отдал
Т. Сейнсбери
41'
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
6'
Желтая карточка
И. Франьич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЛЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
6
Пак Чжу-Ху
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
16
Ки Сун-Юн
(К)
ОП
10
Нам Те-Хе
ПП
18
Ли Джон-Хёп
ЦФ
Главный тренер
Ули Штилике
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Мэттью Спиранович
ЦЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
2
Иван Франьич
ПЗ
15
Майл Йединак
(К)
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
5
Марк Миллиган
ЦП
10
Робби Крузе
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
4
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
1
Чун Сун-Рён
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
4
Ким Ю-Ён
ЦЗ
14
Хан Кук-Юн
ОП
15
Ли Мён-Джу
ЦП
12
Хан Гё-Вон
ЦФ
11
Ли Кьюн-Хо
ЦФ
9
Чо Ён-Чхоль
ЦФ
Австралия
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Алекс Уилкинсон
ЦЗ
11
Томас Оар
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
14
Джеймс Тройси
ЛП
16
Терри Антонис
ЦП
17
Мэтт МакКэй
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
9
Томи Юрич
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Джин-Хиеон
20
Чан Хюн-Су
5
Квак Тае-Хви
19
Ким Юнь-Квон
3
Ким Чжин-Су
16
Ки Сун-Юн
22
Ча Ду Ри
6
Пак Чжу-Ху
10
Нам Те-Хе
7
Сон
18
Джон-Хёп
4-1-3-1-1
1
Райан
2
Франьич
6
Спиранович
20
Сейнсбери
14
Дэвидсон
15
Йединак
10
Крузе
5
Миллиган
8
Луонго
7
Леки
4
Кэхилл
10
Нам Те-Хе
11
Ли Кьюн-Хо
11
Ли Кьюн-Хо
10
Нам Те-Хе
18
Джон-Хёп
4
Ким Ю-Ён
4
Ким Ю-Ён
18
Джон-Хёп
6
Пак Чжу-Ху
14
Хан Кук-Юн
14
Хан Кук-Юн
6
Пак Чжу-Ху
10
Крузе
14
Тройси
14
Тройси
10
Крузе
2
Франьич
17
МакКэй
17
МакКэй
2
Франьич
4
Кэхилл
9
Юрич
9
Юрич
4
Кэхилл
Остались в запасе
Южная Корея
Австралия
12
Хан Гё-Вон
ЦФ
9
Чо Ён-Чхоль
ЦФ
15
Ли Мён-Джу
ЦП
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
1
Ким Сын-Гю
ВР
1
Чун Сун-Рён
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
Главный тренер
Ули Штилике
16
Терри Антонис
ЦП
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Алекс Уилкинсон
ЦЗ
11
Томас Оар
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Нэтан Бернс
ПП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
12
Хан Гё-Вон
ЦФ
9
Чо Ён-Чхоль
ЦФ
15
Ли Мён-Джу
ЦП
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
1
Ким Сын-Гю
ВР
1
Чун Сун-Рён
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
Остались в запасе
16
Терри Антонис
ЦП
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Алекс Уилкинсон
ЦЗ
11
Томас Оар
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Нэтан Бернс
ПП
Главный тренер
Ули Штилике
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Южная Корея - Австралия
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
АНЗ Стэдиум
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