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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 24 января 2015
Тоттенхэм
24.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
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0
0
Желтые карточки
0
0
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