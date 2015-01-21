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Расписание матчей
Франция. Кубок
Булонь - Гренобль
Булонь - Гренобль: обзор матча 21 января 2015
Булонь
21.01.2015, среда, 21:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Гренобль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Булонь - Гренобль
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0
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0
0
Матчи команд
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