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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кан - Дижон
Кан - Дижон: обзор матча 04 января 2015
Кан
04.01.2015, воскресенье, 19:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кан - Дижон
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Матчи команд
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Метц
Информация о матче
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