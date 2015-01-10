Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Азии
Саудовская Аравия - Китай
Саудовская Аравия - Китай: обзор матча 10 января 2015
Саудовская Аравия
10.01.2015, суббота, 12:00
Кубок Азии, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Китай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саудовская Аравия - Китай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Информация о матче
Стадион:
Санкорп Стэдиум
Новости команд
Все
Саудовская Аравия
Китай
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Узбекистана на победу в матче
Вчера, 09:30
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
Вчера, 09:10
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Узбекистана на победу в матче
Вчера, 09:30
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Роналду порадовался за саудовских игроков и позировал рядом с огромным тортом
9 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
Вчера, 09:10
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Китай – Таджикистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+