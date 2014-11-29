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Расписание матчей
Сингапур - Малайзия
Сингапур - Малайзия: обзор матча 29 ноября 2014
Сингапур
29.11.2014, суббота, 15:00
Кубок Сузуки, группа B, 3 тур
1 : 3
Завершен
Малайзия
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Матчи команд
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
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Отбор Кубка Азии, 6 тур
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1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
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1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Китай
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Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
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0 : 1
18.11.2025
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