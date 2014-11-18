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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия - Англия
Шотландия - Англия: обзор матча 18 ноября 2014
Шотландия
18.11.2014, вторник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Англия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шотландия - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
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2 : 1
13.11.2026
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06.10.2026
Словения
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0 : 2
03.10.2026
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Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
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Англия
3 : 0
06.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
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29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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