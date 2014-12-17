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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Хетафе
Эйбар - Хетафе: обзор матча 17 декабря 2014
Эйбар
17.12.2014, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эйбар - Хетафе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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