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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альбасете - Леванте
Альбасете - Леванте: обзор матча 05 декабря 2014
Альбасете
05.12.2014, пятница, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Альбасете - Леванте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Альбасете
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- : -
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3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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