Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Льягостера - Сабадель
Льягостера - Сабадель: обзор матча 12 октября 2014
Льягостера
12.10.2014, воскресенье, 20:45
Испания. Сегунда, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сабадель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Льягостера - Сабадель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льягостера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Льягостера
0 : 1
16.12.2020
Эспаньол
Испания. Сегунда, 42 тур
Льягостера
6 : 2
04.06.2016
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леганес
2 : 0
29.05.2016
Льягостера
Испания. Сегунда, 40 тур
Льягостера
0 : 0
25.05.2016
Альмерия
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 0
22.05.2016
Льягостера
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Сабадель
0 : 0
09.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Бургос
1 : 0
18.10.2026
Сабадель
Информация о матче
Стадион:
Эстади Паламос Коста Брава
Новости команд
Все
Льягостера
Сабадель
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Кубок Испании. «Депортиво» и «Бетис» вышли в 1/8 финала
2015.12.15 23:49
Кубок Испании. «Депортиво» и «Бетис» вышли в 1/8 финала
2015.12.15 23:49
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+