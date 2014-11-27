Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Зальцбург
Селтик - Зальцбург: обзор матча 27 ноября 2014
Селтик
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
30'
С. Йохансен
8'
Алан
13'
Алан
90+2'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Зальцбург
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Н. Кейта
80'
Замена
К. Швеглер
️️️️
П. Анкерсен
74'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Х. Сориано
Замена
А. Тонев
️️️️
Ч. Малгрю
74'
71'
Замена
Н. Кейта
️️️️
М. Бруно
Замена
Д. Форрест
️️️️
Э. Стоукс
67'
Замена
К. Коммонс
️️️️
К. МакГрегор
67'
39'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Желтая карточка
С. Йохансен
34'
ГОЛ! 1:2!
С. Йохансен
Пас отдал
Э. Исагирре
30'
13'
ГОЛ! 0:2!
Алан
Пас отдал
А. Рамальо
8'
ГОЛ! 0:1!
Алан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
3-2-3-2
1
Гордон
4
Эмброуз
3
Исагирре
2
Мэтьюз
4
ван Дейк
4
Малгрю
8
Браун
10
Йохансен
42
МакГрегор
9
Стоукс
29
Гриффитс
4-3-1-2
25
Гулачи
22
Шмитц
5
Рамальо
2
Анкерсен
13
Хинтереггер
44
Кампль
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
17
Бруно
11
Алан
19
Сориано
9
Стоукс
49
Форрест
49
Форрест
9
Стоукс
42
МакГрегор
15
Коммонс
15
Коммонс
42
МакГрегор
4
Малгрю
24
Тонев
24
Тонев
4
Малгрю
2
Анкерсен
27
Швеглер
27
Швеглер
2
Анкерсен
17
Бруно
8
Кейта
8
Кейта
17
Бруно
19
Сориано
20
Забитцер
20
Забитцер
19
Сориано
Остались в запасе
Селтик
Зальцбург
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Селтик - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Зальцбург
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+