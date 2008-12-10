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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Арсенал
Порту - Арсенал: обзор матча 10 декабря 2008
Порту
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
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Статистика матча Порту - Арсенал
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Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
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2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрис Бозацидис
Кристос Еннайос (оба - Греция)
Делегат:
Данило Филаккьоне (Италия)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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