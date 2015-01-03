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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Ники Волос
ОФИ - Ники Волос: онлайн-трансляция 03 января 2015
ОФИ
03.01.2015, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Тех. поражение
Ники Волос
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Статистика матча ОФИ - Ники Волос
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Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
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ОФИ
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ОФИ
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Греция. Суперлига, 34 тур
Ники Волос
0 : 0
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3 : 0
03.05.2015
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Греция. Суперлига, 31 тур
Ники Волос
0 : 3
11.04.2015
Платаниас
Греция. Суперлига, 30 тур
АЕЛ
3 : 0
04.04.2015
Ники Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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