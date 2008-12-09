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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Спортинг
Базель - Спортинг: обзор матча 09 декабря 2008
Базель
09.12.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 6 тур
0 : 1
Завершен
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Статистика матча Базель - Спортинг
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0
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Матчи команд
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- : -
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01.11.2026
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0 : 0
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ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Пол Аллертс
(Мол)
Помощники судьи:
Вальтер Вроманс
Мишель Кеен (оба - Бельгия)
Делегат:
Жан-Луи Валентен (Франция)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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