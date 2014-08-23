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Расписание матчей
Италия. Кубок
Бари - Авеллино
Бари - Авеллино: обзор матча 23 августа 2014
Бари
23.08.2014, суббота, 23:00
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Авеллино
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бари - Авеллино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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24.10.2026
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Авеллино
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