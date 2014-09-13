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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Ники Волос
ПАОК - Ники Волос: обзор матча 13 сентября 2014
ПАОК
13.09.2014, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ники Волос
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Статистика матча ПАОК - Ники Волос
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Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
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ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
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ОФИ
2 : 1
25.10.2026
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2 : 1
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Ираклис
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ПАОК
1 : 3
12.10.2026
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Ники Волос
Греция. Суперлига, 34 тур
Ники Волос
0 : 0
10.05.2015
ОФИ
Греция. Суперлига, 33 тур
Панетоликос
3 : 0
03.05.2015
Ники Волос
Греция. Суперлига, 32 тур
Ники Волос
0 : 3
18.04.2015
Верия
Греция. Суперлига, 31 тур
Ники Волос
0 : 3
11.04.2015
Платаниас
Греция. Суперлига, 30 тур
АЕЛ
3 : 0
04.04.2015
Ники Волос
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