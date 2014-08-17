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Расписание матчей
Германия. Кубок
Пройссен - Бавария
Пройссен - Бавария: обзор матча 17 августа 2014
Пройссен
17.08.2014, воскресенье, 18:00
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пройссен - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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