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Англия. Кубок лиги
Плимут Аргайл - Лейтон Ориент
Плимут Аргайл - Лейтон Ориент: обзор матча 12 августа 2014
Плимут Аргайл
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Плимут Аргайл - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
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