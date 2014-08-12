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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Аккрингтон Стэнли
Лидс - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 12 августа 2014
Лидс
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лидс - Аккрингтон Стэнли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
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07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
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Лидс
1 : 1
18.10.2026
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10.10.2026
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31.10.2026
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0 : 5
24.10.2026
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Информация о матче
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