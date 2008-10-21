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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Динамо К
Порту - Динамо К: обзор матча 21 октября 2008
Порту
21.10.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
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Статистика матча Порту - Динамо К
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Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Помощники судьи:
Ян Петер Ранден
Ким Томас Хаглунн (оба - Норвегия)
Делегат:
Вольфганг Тьеррихтер (Австрия)
Стадион:
Драгау
Посещаемость:
38000 из 52022 зрителей (73%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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