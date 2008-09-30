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Расписание матчей
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БАТЭ - Ювентус
БАТЭ - Ювентус: обзор матча 30 сентября 2008
БАТЭ
30.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча БАТЭ - Ювентус
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
- : -
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
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Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Ричард Уэст (оба - Англия)
Делегат:
Загер Герхард (Швеция)
Стадион:
Борисов-Арена
Посещаемость:
31400
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:40 (в записи)
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