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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Мидлсбро
Фулхэм - Мидлсбро: обзор матча 25 апреля 2015
Фулхэм
25.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, 45 тур
4 : 3
Завершен
Мидлсбро
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Статистика матча Фулхэм - Мидлсбро
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Матчи команд
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Манчестер Сити
- : -
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Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
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