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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Армения
Босния и Герцеговина - Армения: обзор матча 15 октября 2008
Босния и Герцеговина
15.10.2008, среда, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 5, 4 тур
4 : 1
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Босния и Герцеговина - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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