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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Финляндия
Россия - Финляндия: обзор матча 15 октября 2008
Россия
15.10.2008, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 4 тур
3 : 0
Завершен
Финляндия
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Статистика матча Россия - Финляндия
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0
0
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0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрис Бозацидис
Димитрис Сараидарис (оба - Греция)
Делегат:
Георг Пангль (Австрия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 18:50 (прямая) "НТВ+ Футбол" 18:50 (прямая)
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