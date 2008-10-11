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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Италия
Болгария - Италия: обзор матча 11 октября 2008
Болгария
11.10.2008, суббота, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 8, 3 тур
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Болгария - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
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