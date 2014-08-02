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Товарищеские матчи. Клубы
Олимпиакос - Манчестер Сити
Олимпиакос - Манчестер Сити: обзор матча 02 августа 2014
Олимпиакос
02.08.2014, суббота, 23:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимпиакос - Манчестер Сити
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0
0
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0
0
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Информация о матче
Стадион:
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