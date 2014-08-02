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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Арсенал - Бенфика
Арсенал - Бенфика: обзор матча 02 августа 2014
Арсенал
02.08.2014, суббота, 19:20
Товарищеские матчи
5 : 1
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Бенфика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
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- : -
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