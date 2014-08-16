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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Мидлсбро
Лидс - Мидлсбро: обзор матча 16 августа 2014
Лидс
16.08.2014, суббота, 15:15
Англия. Чемпион-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
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Статистика матча Лидс - Мидлсбро
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Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
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Лидс
1 : 0
07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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Сандерленд
0 : 0
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Мидлсбро
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Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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