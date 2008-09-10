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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Румыния
Фарерские острова - Румыния: обзор матча 10 сентября 2008
Фарерские острова
10.09.2008, среда, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 2 тур
0 : 1
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фарерские острова - Румыния
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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