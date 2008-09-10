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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Беларусь
Андорра - Беларусь: обзор матча 10 сентября 2008
Андорра
10.09.2008, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 3 тур
1 : 3
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Андорра - Беларусь
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0
0
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0
0
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
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